Henman e Kiefer vencem em Indian Wells O tenista inglês Tim Henman se classificou nesta quarta-feira para as quartas-de-final do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao derrotar o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1. As parciais foram de 6/4, 2/6 3 6/3. Outro que passou pela terceira rodada foi o alemão Nicolas Kierfer, que não encontrou dificuldades e eliminou o argentino David Nalbandian em dois sets. As parciais foram de 6/1 e 6/3. Na próxima rodada, Kiefer vai enfrentar o vencedor do confronto entre o suíço Roger Federer e o croata Ivan Ljbicic. O torneio, disputada em quadra rápida, divide U$ 2,9 milhões em prêmios.