Henman é o primeiro finalista em Paris O tenista britânico Tim Henman garantiu sua vaga na final do Masters Series de Paris, ao derrotar neste sábado o norte-americano Anddy Roddick por 2 sets a 0. O jogo foi muito equilibrado, mas mesmo enfrentando tenista número 1 do mundo, Tim Henman foi mais eficiente e venceu com parciais de 7/6 (7-4) e 7-6 (9-7). Na final, Henman vai enfrentar o vencedor do confronto entre o romeno Andrei Pavel e o checo Jiri Novak, que jogam ainda neste sábado.