Henman e Pavel vão fazer a final em Paris A final da edição 2003 do Masters Series de Paris-Bercy será disputada neste domingo entre o tenista britânico Tim Henman e o romeno Andrei Pavel. Henman garantiu sua vaga ao derrotar de forma até surpreendente o número 1 do mundo, o norte-americano Anddy Roddick por dois sets a zero. As parciais foram de 7-6 (4) e 7-6 (7). Andrei Pavel por sua vez, se classificou ao derrotar o checo Jiri Novak por dois sets a um. As parciais foram de 6-2, 4-6 e 6-4. A final do Masters de Paris começa ao meio-dia (horário de Brasília), com transmissão do Sportv.