Henman e Srichaphan vencem no US Open O tenista britânico Tim Henman avançou nesta quinta-feira para a terceira rodada do US Open - último torneio Grand Slam da temporada. Cabeça-de-chave número 5, Henman derrotou o francês Jerome Golmard por 3 sets a 1. As parciais foram de 6-2, 6-4, 4-6 e 7-6 (1). O tailandês Paradorn Srichaphan confirmou o favoritismo e venceu o norte-americano Paul Goldstein em três sets: 6-4, 7-6 (4) e 6-0. Antes, André Agassi já havia eliminado o alemão Florian Mayer, que na primeira rodada venceu Flávio Saretta. A segunda rodada teve ainda os seguintes resultados: Thomas Johansson (SUE) x Gastón Gaudio (ARG): 6-3, 2-6, 6-4, 6-4. Andre Agassi (EUA) x Florian Mayer (ALE): 7-5, 2-6, 6-2, 1-0, abandono. Andrei Pavel (ROM) x Fernando Verdasco (ESP): 7-5, 6-3, 7-6 (2). Nicolas Kiefer (ALE) x Cyril Saulnier (FRA): 7-6 (0), 6-3, 7-6 (4). Dominik Hrbaty (ESL) x Karol Kucera (ESL): 6-4, 6-3, 1- 6, 5-7, 6-4. Jiri Novak (CHE) x Alex Calatrava (ESP): 7-5, 6-1, 6-3. Fabrice Santoro (FRA) x Dmitry Tursunov (RUS): 6-1, 6-3, 6-4. Lee Hyung-taik (Coréia do SUL) x Alberto Martin (ESP): 6-4, 7-6 (3), 6-1. Olivier Rochus (BEL) x Potito Starace (ITA): 6-1, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3.