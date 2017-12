Henman elimina Meligeni no US Open O tenista brasileiro Fernando Meligeni tentou reagir, mas foi eliminado nesta quinta-feira pelo tenista Tim Henman por 3 sets a 1, com parciais de 3-6, 4-6, 6-3 e 4-6, na segunda rodada do torneio US Open, disputado em Nova York. Ele é o segundo brasileiro fora da competição ao lado de Alexandre Simoni. Gustavo Kuerten e André Sá permanecem no Aberto dos Estados Unidos. Em outra partida de hoje, o chileno Marcelo Ríos, agora treinado pelo brasileiro Ricardo Acioly, venceu o romeno Andrei Pavel por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-4 e 6-0. Ele enfrenta na terceira rodada o vencedor do jogo entre o sueco Thomas Johansson e o italiano Andrea Gaudenzi.