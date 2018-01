Henman na semifinal em Indian Wells O tenista inglês Tim Henman garantiu sua vaga nas semifinais do Master Series de Indian Wells, ao derrotar nesta sexta-feira o argentino Gastón Gaudio. Nono cabeça-de-chave, Henman venceu a partida em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h27 minutos. Nas semifinais o britânico vai enfrentar o vencedor do confronto entre o russo Yevgueni Kafelnikov e o norte-americano Todd Martin.