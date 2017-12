Henman será o adversário de Guga Com mais um bom resultado no ATP Tour de Indianápolis, ao vencer o croata Ivan Ljubicic por 7/6 (7/5) e 7/5, Gustavo Kuerten atingiu a marca recorde de oito vitórias consecutivas nas quadras rápidas dos Estados Unidos e também se classificou para as quartas-de-final do torneio. Sem a cobrança de fazer uma boa campanha, mas jogando bem, Guga volta a desafiar - pela segunda semana consecutiva - o inglês Tim Henman, que eliminou o argentino Mariano Zabaleta por 6/2 e 6/1. O jogo está programado para às 21 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira. "O melhor de participar de um torneio assim, sem pensar em título, é que não me sinto pressionado", revelou Guga. "Todo mundo já percebeu que não estou correndo muito nas bolas, mas estou batendo forte, tentando winners e arriscando bastante." A idéia de Guga e de seu técnico Larri Passos é de aproveitar este torneio como uma prepração para o US Open, o último Grand Slam da temporada. Não há como exigir muito do tenista número 1 do mundo, depois da difícil semana que teve em Cincinnati, quando conquistou o título. Por isso, o plano é ficar descontraído e jogar sem grandes responsabilidade. "Estou satisfeito com o Guga, pois ele vem jogando solto, relaxado e se divertindo na quadra", afirmou Larri Passos. "Mas também temos de considerar que o recorde de oito vitórias consecutivas em quadras rápidas é uma marca muito importante para nós." Neste clima descontraído, Guga "soltou" mesmo o braço diante de Ljubicic. Nos momentos mais complicados, como 0 a 40, saiu do buraco com saques incríveis e bolas sensacionais. "Às vezes, acho melhor treinar lá mesmo na quadra", contou o brasileiro. "Mas é importante não me sentir pressionado." É assim que Guga entrará em quadra nesta sexta-feira, em Indianápolis, para mais um desafio perigoso com Tim Henman. Semana passada, nas semifinais de Indianápolis, o brasileiro quebrou um tabu ao conseguir a primeira vitória de sua carreira sobre o tenista inglês. Agora, o duelo vale vaga nas semifinais.