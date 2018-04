Henman vence e chega às semifinais O inglês Tim Henman classificou-se para as semifinais do Torneio de Adelaide, na Austrália, depois de vencer o seu compatriota Greg Rusedski por 2 a 0, com um duplo 6/4. Agora, Henman pega o espanhol Alberto Martin, que derrotou nesta sexta-feira o sueco Thomas Enqvist por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. O marroquino Hicham Arazi também assegurou sua vaga nas semifinais depois que o croata Ivan Ljubicic abandonou a partida no primeiro set, após sentir uma lesão no ombro. Arazi enfrentará o ganhador da partida entre o australiano Mark Philippoussis e o americano Todd Martin.