Henman vence e elimina Grosjean Num jogo muito disputado e que foi interrompido por causa da chuva, o inglês Tim Henman venceu o francês Sebastien Grosjean por dois sets a um, e avançou para a terceira rodada do Masters Series de Hamburgo. As parciais foram de 6-0, 3-6 e 6-2. Nas oitavas-de-final, o britânico vai enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol Albert Costa e o belga Olivier Rochus. Outro que avançou nesta quarta foi o alemão Rainer Schuettler, que passou pelo seu compatriota Lars Burgsmueller (6-4, 4-6, 6-4) A rodada teva ainda a vitória do argentino David Nalbandian sobre o francês Anthony Dupuis por dois a um. As parciais foram de 5-7, 6-3 e 6-3.