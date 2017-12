Henman vence e faz final com Hewitt O tenista britânico Tim Henman se classificou para a final do Torneio de Indian Wells, na Califórnia, ao derrotar, neste sábado, o norte-americano Todd Martin, com um duplo 6/3. Com este resultado, Henman vai enfrentar o australiano Lleyton Hewitt, número 1 do mundo. Henman não chegava a uma final em torneio do Masters Series desde 2000, em Cincinnati, quando perdeu para Thomas Enqvist.