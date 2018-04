Henman vence e vai às semifinais O tenista britânico Tim Henman se classificou nesta quinta-feira para as semifinais do US Open - último torneio do circuito Grand Slam da temporada - ao derrotar o eslovaco Dominik Hrbaty por 3 sets a um. Cabeça-de-chave número 5, Henman venceu com parciais de 6/1, 7/5, 5/7 e 6-2. Na semifinal, o britânico vai enfrentar o vencedor do confronto entre o norte-americano Andre Agassi e o suíço Roger Federer, que estão em quadra neste momento.