Henman vence e vai enfrentar Coria O tenista britânico Tim Henman venceu o argentino Juan Ignácio Chela nesta terça-feira por 3 sets a 0 e se classificou para as semifinais do Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 9, Henman venceu com parciais de 6-2, 6-4 e 6-4. Na semifinal, o britânico vai enfrentar o também argentino Guillermo Coria, que derrotou o espanhol Carlos Moyá. As quartas-de-final serão completadas nesta quarta-feira. O argentino Gastón Gaudio enfrenta o australiano Lleyton Hewitt e o brasileiro Gustavo Kuerten pega o argentino David Nalbandian.