Henman vence Lapentti em Stuttgart O tenista inglês Tim Henman avançou nesta quinta-feira no Torneio de Stuttgart ao eliminar o equatoriano Nicolás Lapentti por 2 sets a 0, com parciais de 7-6(7/4) e 6-2 e garantiu vaga nas quartas-de-final da competição. Ele vai enfrentar na próxima rodada o vencedor do jogo entre o alemão Tommy Haas e o marroquino Hicham Arazi. Na outra partida, o sueco Thomas Enqvist derrotou o norte-americano Andy Roddick por 6-3, 6-7 (6/8) e 7-6 (7/5).