Henman vence outra na Basiléia O tenista inglês Tim Henman avançou nesta quinta-feira para a terceira rodada do Torneio de Basiléia, ao derrotar o italiano Andrea Gaudenzi com facilidade por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/1. Também pela segunda rodada, o suiço George Bastl derrotou o checo Bohdan Ulihrach em dois sets - 7/6 (7-3) e 7/6 (7-1). O russo Nikolai Davidenko por sua vez, venceu o suiço Marc Rosset por dois sets a zero - parciais de 7/5 e 6/1.