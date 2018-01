Hewitt: 3º semifinalista de Stuttgart O tenista australiano Lleyton Hewitt garantiu nesta sexta-feira à tarde sua vaga nas semifinais do Master Series de Stuttgart, na Alemanha. Hewitt teve dificuldades, mas venceu o sul-africano Wayne Ferreira de virada, por 2 sets a 1 - parciais de 6/7, 6/3 e 6/2. Na próxima rodada, o australiano vai enfrentar o vencedor da partida entre o inglês Tim Henman e o alemão Tommy Haas. A vitória de Hewitt preocupa Gustavo Kuerten. Se o australiano vencer o torneio, tira Guga do topo do ranking da Corrida dos Campeões. A outra semifinal de Stuttgart já está definida. O bielo-russo Max Mirnyi, que venceu Pete Sampras, vai enfrentar Yevgeny Kafelnikov, que passou pelo sueco Thomas Enqvist.