Hewitt acusado de racismo no US Open O explosivo e temperamental tenista australiano Lleyton Hewitt pode estar em maus lençóis. Em sua verdadeira batalha para derrotar o tenista norte-americano James Blake, após 3h06 de jogo, com 6/4, 3/6, 2/6, 6/3 e 6/0, ao receber um foot fault (pisou na linha na hora de sacar) ficou tão irritado que deu uma verdadeira bronca no juiz de cadeira e ainda insinuou que a punição veio porque o fiscal de linha era negro como o seu adversário. "Olhe para ele?, disse apontando o juiz de linha. "E agora olha para meu adversário, os dois têm a mesma cor de pele", teria dito Hewitt segundo ouviu-se sem muita nitidez no microfone da tevê colocado na quadra. Hewitt, na entrevista coletiva, defendeu-se como pôde. Disse que naquele momento foi apenas uma conversa entre o tenista e o juiz de cadeira no calor de uma partida de tênis. Garantiu que jamais tomaria uma atitude racista num país de tantos povos como os Estados Unidos. O episódio tomou grandes proporções a ponto de a USTA, a toda poderosa associação de tênis dos Estados Unidos, avisar que irá analisar a fita da partida transmitida pela televisão será analisada e depois será distribuído um comunicado oficial. James Blake, o tenista norte-americano envolvido nesta história toda mostrou-se tranqüilo. Garantiu que não ouviu o Hewitt insinuar favorecimento por racismo. Percebeu apenas que o tenista australiano pedir para o juiz de linha ser mudado de lugar. "Acho que tudo aconteceu no calor da partida" disse Blake. "Depois do jogo, o Hewitt veio me elogiar pelo jogo e acho que tudo bem." Blake estava próximo de vencer o jogo, quando sentiu-se mal no quarto set, vomitou na quadra, sentia cãibras em todo o corpo e terminou a partida em péssimas condições físicas.