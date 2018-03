Hewitt ameaça Ferrero em Hamburgo O australiano Lleyton Hewitt parece ser o único tenista no Masters Series de Hamburgo que ameaça a excelente fase do espanhol Juan Carlos Ferrero. Os dois estão classificados para as semifinais deste sábado, e buscam vaga para a decisão de domingo. Hewitt vai enfrentar o espanhol Albert Portas, enquanto Ferrero pega e compatriota Albert Costa. Cabeça-de-chave número 7, Hewitt, de 20 anos, já se coloca como um dos candidatos ao título de Roland Garros. Na última rodada, passou sem dificuldades sobre o argentino Franco Squillari por 6/4 e 6/2. Também Juan Carlos Ferrero não tem encontrado dificuldades para acumular vitórias nesta temporada européia de saibro. Depois de ter ganho os títulos do Estoril, Barcelona, Roma agora vai a caminho de outro troféu em Hamburgo. Hoje, ganhou do sueco Thomas Johansson por 6/2 e 6/2. Nos outros jogos da rodada, Albert Portas ganhou de Alberto Martin (Espanha) por 6/3 e 6/2, enquanto Alberto Costa superou o francês Fabrice Santoro por 6/1 e 6/2. Enquanto isso, o brasileiro Gustavo Kuerten confirmou que continuará na Europa treinando com o técnico Larri Passos e cuidando da parte física. Nesta sexta-feira, depois de alguns dias de descanso, pegou novamente a raquete para um treino. Na quarta-feira pela manhã, Guga garante que já estará em Roland Garros.