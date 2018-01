Hewitt ameaça segundo lugar de Agassi Depois de vencer o Torneio de Tóquio no último final de semana, o tenista australiano Lleyton Hewitt passou a ameaçar seriamente a segunda colocação de Andre Agassi (EUA) no ranking da Corrida dos Campeões. Segundo a nova lista divulgada nesta segunda-feira, o norte-americano é vice-lider com 683 pontos, mas Hewitt aparece em terceiro, com 677. O ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta o desempenho do tenista apenas na atual temporada - tem a liderança do brasileiro Gustavo Kuerten. Guga acumula 755 pontos. Veja os 10 primeiros da Corrida: 1. Gustavo Kuerten (Bra) 755 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 683 3. Lleyton Hewitt (AUS) 677 4. Patrick Rafter (AUS) 557 5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 552 6. Evgueni Kafelnikov (RUS) 438 7. Sébastien Grosjean (FRA) 363 . Pete Sampras (EUA) 363 9. Tim Henman (ING) 352 10. Roger Federer (SUI) 324 Brasileiros 61. Fernando Meligeni 101 102. Andre Sá 51