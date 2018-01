Hewitt arrasa mais um adversário O tenista australiano Lleyton Hewitt precisou de apenas 90 minutos de partida para arrasar o checo Radek Stepanek - que tinha eliminado Guga do Aberto da Austrália - por fáceis 6/3, 6/2 e 6/0. Com isso, o atual número 1 do mundo segue como grande favorito ao título do torneio deste ano, reabititando-se da campanha de 2002, quando perdeu na primeira rodada, por estar ainda recuperando-se de uma catapora. Para melhorar ainda mais a situação de Hewitt, o russo Marat Safin, vice-campeão do ano passado, também saiu da disputa. Com uma lesão no pulso, ele desistiu do torneio ainda na terceira rodada, quando teria de enfrentar Rainer Schuettler. Semana passa em Sydney, Safin também abandonou o torneio, só que por causa de uma contusão no ombro. "É decepcionante voar por mais de 24 horas para chegar à Austrália e não conseguir jogar nenhum torneio direito", disse o russo, que é número 3 do ranking mundial e deve perder várias posições por não defender os pontos conquistados no ano passado. O adversário de Hewitt nas oitavas-de-final será o marroquino Younes El Aynaoui, que derrotou o espanhol Feliciano Lopez por 3 sets a 1, com 5/7, 6/2, 7/6 (7/3) e 7/6 (10/8). Já Rainer Schuettler enfrentará o norte-americano James Blake, que passou pelo também espanhol Alberto Martin por 6/3, 4/6, 6/3 e 6/2. Outros dois confrontos das oitavas-de-final foram definidos na madrugada deste sábado. O suíço Roger Federer ganhou do sueco Andreas Vinciguerra por 6/3, 6/4 e 6/2 e jogará contra o argentino David Nalbandian, que avançou após o belga Xavier Malisse ter abandonado o jogo. E o norte-americano Andy Roddick enfrentará o russo Mikhail Youzhny, após ter feito 6/2, 6/3 e 6/2 no espanhol Fernando Vicente - Youzhny venceu o checo Jiri Novak por 6/1, 3/6, 6/3 e 6/2.