Hewitt avança com dificuldade nos EUA Pressionado pela necessidade de chegar às semifinais para manter-se na liderança do ranking mundial, o australiano Lleyton Hewitt vem sofrendo bastante no Masters Series de Indian Wells para segurar a posição de número 1. Agora, ele está a apenas um passo de seu objetivo, depois de garantir vaga nas quartas-de-final da competição, ao superar nesta quinta-feira o argentino Guillermo Coria por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/3. "Não me importo de jogar pressionado. Às vezes, nesta situação, até costumo render mais. Só que não tive nenhuma facilidade nestes dias, diante de adversários que jogaram muito bem", contou Hewitt. As maiores dificuldades do australiano vieram logo na primeira partida, diante do marroquino Younes El Ayanaoui. Ele já tinha perdido recentemente para este adversário, no Aberto da Austrália, e precisou salvar três match points para seguir no Masters Series de Indian Wells, ganhando por 4/6, 7/5 e 6/2. A vida de Hewitt continuou complicada diante do russo Yevgeny Kafelnikov, na segunda rodada. Num jogo estranho, marcado por uma série de quebras de serviço, o australiano passou em dois sets (6/3 e 6/2) num placar que não reflete as verdadeiras dificuldades enfrentadas pelo número 1 do mundo. E, nesta quinta-feira, diante de Guillermo Coria, Hewitt sofreu novamente com vitória em três sets, 6/7 (3/7), 6/4 e 6/3. "O importante é que ainda continuo na luta pelo título", resumiu o tenista australiano na sua entrevista coletiva em Indian Wells. Já para os norte-americanos - que este ano não têm Andre Agassi nem mesmo Pete Sampras para torcer - a boa surpresa veio de um jogador criado no circuito universitário, Brian Vahaly. Ele quase não conseguiu entrar no qualifying, conseguiu uma das últimas vagas, passou para a chave principal, eliminou o espanhol Juan Carlos Ferrero e agora já garantiu classificação para as quartas-de-final, depois de eliminar outro espanhol, Tommy Robredo, por 6/2 e 7/5. Do outro lado da chave, o alemão Rainer Schuettler também vem aproveitando bem o buraco deixado pela desistência de Andre Agassi. Ele garantiu vaga nas quartas-de-final ao superar o bielo-russo Max Mirniy por 6/4 e 6/3.