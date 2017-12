Hewitt avança no Masters de Paris Além do argentino Guillermo Cañas mais três tenistas garantiram vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Paris. O australiano Lleyton Hewitt foi beneficiado pela desistência do chileno Nicolás Massú quando perdia o primeiro set por 4-3, enquanto o russo Mikhail Youzhny bateu o inglês Tim Henman por 7-5 e 6-1 e o checo Radek Stepanek eliminou o norte-americano Vincent Spadea por 6-2 e 6-3.