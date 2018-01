Hewitt avança no Torneio de Adelaide Cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Adelaide, o australiano Llyeton Hewitt se classificou às quartas-de-final ao vencer nesta quinta-feira o argentino Agustín Calleri por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4. Nos demais jogos do torneio que distribui US$ 419 mil em prêmios e pontos para o ranking mundial da ATP, o argentino Juan Ignacio Chela bateu o francês Jean-René Lisnard por duplo 7-5, enquanto o austríaco Jurgen Melzer venceu o norte-americano Amer Delic por duplo 6-3 e Taylor Dent, dos EUA, superou o francês Julien Benneteau por 5-7, 6-1 e 6-2.