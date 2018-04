Hewitt bate Del Potro e vence torneio de exibição Lleyton Hewitt finalizou sua preparação para o Aberto da Austrália em grande estilo, na madrugada deste sábado. O ex-número 1 do mundo derrotou o argentino Juan Martín del Potro, atual número 7 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e faturou o troféu do Kooyong Classic, torneio de exibição disputado em Melbourne.