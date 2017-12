Hewitt bate italiano e avança em Roma O tenista australiano Lleyton Hewitt avançou no Masters Series de Roma ao derrotar nesta quarta-feira o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 7-5 e 6-3. Nos demais jogos da segunda rodada, o peruano Luis Horna ganhou do holandês Martin Verkerk por 6-4, 3-6 e 6-4, enquanto o norte-americano Vincent Spadea passou pelo marroquino Hicham Arazi por 2-6, 6-2 e 6-4 e o russo Nikolay Davydenko eliminou o chileno Fernando Gonzalez por 6-2, 5-7 e 6-2.