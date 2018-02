Hewitt bate Melzer e leva título do Torneio de Las Vegas Ex-número um do mundo, o tenista Lleyton Hewitt derrotou neste domingo o austríaco Juergen Melzer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (12/10). Com a vitória, o australiano conquistou o título do Torneio de Las Vegas, seu primeiro troféu em oito meses. Hewitt recuperou-se de uma desvantagem de 4/1 no segundo set e salvou quatro set points antes de vencer no tie-break, selando seu 26.º título da carreira - no ano passado, o tenista havia sido derrotado na final pelo norte-americano James Blake. "É uma grande vitória", disse Hewitt. "Fiquei parado por um longo tempo antes de voltar no começo deste ano. Isso foi difícil, não apenas pelo ritmo de jogo, mas também mentalmente", afirmou. "Realmente não estava esperando muita coisa nesta semana, depois de ter abandonado em Marselha e Roterdã (com uma lesão no tendão da perna). É muito bom ter uma conquista em Las Vegas." Hewitt se tornou o segundo tenista, depois do norte-americano Andre Agassi, a conquistar o título de Las Vegas por três vezes. Ele também garantiu a marca de ao menos um título da ATP em cada um de seus dez anos como profissional.