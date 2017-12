Hewitt bate Sampras e está na final O australiano Lleyton Hewitt derrotou, neste sábado, o norte-americano Pete Sampras na primeira semifinal do Torneio de Indian Wells, na Califórnia. O número 1 do ranking mundial só precisou de dois sets: 6/2 e 6/4. Hewitt aguarda o vencedor entre o norte-americano Todd Martin e o britânico Tim Henman, que jogam ainda neste sábado. O torneio de Indian Wells distribui US$ 2,95 milhões na chave masculina.