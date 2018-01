Hewitt bate Sampras e ganha US OPen O explosivo Lleyton Hewitt, conhecido pelos seus provocativos gritos de "come on" - vamos - agora já faz parte dos grandes jogadores da história, com a conquista do US Open de 2001. Numa final bem mais fácil do que se esperava, diante de 23 mil pessoas no estádio Arthur Ashe, em Flushing Meadows, em Nova York, o tenista australiano de 20 anos, derrotou o norte-americano Pete Sampras por 3 sets a 0, parciais humilhantes de 7/6 (7/4), 6/1 e 6/1. Pelo troféu, o mais importante de toda sua vida, embolsou um prêmio de US$ 850 mil e ainda irá ocupar a 3ª posição na corrida dos campeões, já também garantindo vaga entre os oitos melhores do ano na Masters Cup, em novembro, em Sydney. Até que pela importância do título em Nova York, a comemoração de Hewitt foi discreta. Como de costume, caiu de costas ao fim do match point, mas comportou-se bem durante toda a partida, talvez temendo despertar uma torcida contra. Durante os 15 dias de torneio, este tenista australiano passou por muitas dificuldades e polêmicas. Os mais difíceis obstáculos vieram diante de dois norte-americanos. O primeiro foi James Blake, ainda na segunda rodada, num jogo decidido em cinco sets e que levou Hewitt a ser acusado de racista por insinuar que seu adversário estava sendo favorecido pelas marcações de um juiz de linha, negro como Blake. Depois, nas quartas-de-final, outro desafio enorme: Andy Roddick, em jogo que também venceu em cinco sets. Por curiosidade, as partidas mais fáceis vieram mesmo nas semifinais, três sets com Yevgeny Kafelnikov, cedendo apenas quatro games, e a final diante de Sampras, que só colocou resistência no primeiro set. Depois, limitou-se a devolver bolas, sem a mesma agilidade e eficiência que o levaram a ganhar 13 títulos de Grand Slam. "Gostaria de ter pernas rápidas e ágeis como as de Hewitt", lamentou Sampras, hoje com 30 anos, que como consolo pelo vice-campeonato ganhou um cheque de US$ 450 mil e passará a ocupar a 7ª colocação na corrida dos campeões. Sampras experimentou o seu próprio veneno nesta final. Em 1990 transformou-se no jogador mais novo da história do US Open ao conquistar o título com apenas 19 anos. Hewitt, com 20, mostrou que a juventude e energia podem fazer a diferença.