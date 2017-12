Hewitt chega à semifinal nos EUA Número 1 do mundo, Lleyton Hewitt garantiu sua classificação para as semifinais do Masters Series de Indian Wells, ao superar nesta sexta-feira o sueco Thomas Enqvist, por 6/4 e 6/4. Até agora, o tenista australiano perdeu apenas um set na competição e caminha como favorito para conquistar o segundo título da temporada de 2002, depois de ter vencido há duas semanas o Torneio de San Jose. Outro que assegurou sua vaga nas semifinais foi o inglês Tim Henman, que passou pelo argentino Gaston Gaudio por 6/3 e 6/2. Com mais esta boa campanha em Indian Wells, Hewitt não deixa dúvidas de que sofra qualquer problema físico. No início do ano, por causa de uma catapora, ele perdeu logo na estréia do Aberto da Austrália, em Melbourne. Mas agora mostra força e condições para se distanciar ainda mais na liderança do ranking mundial, pois praticamente não tem pontos a defender neste primeiro semestre. Na partida diante de Enqvist, Hewitt também contou com uma certa dose de sorte. O tenista sueco esteve muito irregular: teve um total de 44 erros não forçados, ou seja, deu um número imenso de bolas de graça. Cometeu ainda quatro duplas faltas. Enquanto isso, o australiano esteve bem dentro de suas características. Correu bem em todas as bolas, quase não errou e ainda aplicou 18 winners (bolas vencedoras), sem chances de devolução.