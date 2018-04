Hewitt com ameaça de catapora Atual líder do ranking mundial, o tenista australiano Lleyton Hewitt está com suspeita de catapora. Caso a doença seja confirmada, impedirá sua participação no Aberto da Austrália, a partir de 14 de janeiro, em Melbourne. Hewitt sentiu-se mal e teve febre alta num jogo diante do argentino Mariano Zabaleta, válido pela Copa Hopman, uma competição por equipes que está sendo disputada em Perth e serve de preparação para o Aberto da Austrália. Depois de vencer a partida, o número 1 do mundo foi levado ao hospital para ser examinado.