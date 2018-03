Hewitt confirma favoritismo e vence Sem surpresas. O australiano Lleyton Hewitt confirmou o favoritismo e venceu na sua estréia em Roland Garros, o segundo torneio do Grand Slam na temporada. O número 1 do mundo entrou em quadra nesta terça-feira e derrotou o norte-americano Brian Vahaly por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/1, 6/7 (6/8) e6/3. Seu próximo adversário sai do jogo entre o russo Nikolay Davydenko e o britânico Greg Rusedski. Outro favorito que venceu nesta terça-feira foi o argentino David Nalbandian, cabeça-de-chave número 8 em Roland Garros. Ele ganhou do espanhol Albert Montañes também por 3 sets a 1, com 6/4, 6/3, 3/6 e 7/5. Em outras partidas do dia, o chileno Nicolas Massu ganhou do sueco Magnus Norman por 6/4, 6/1 e 6/3, o norte-americano Todd Martin derrotou o argentino Jose Acasuso por 4/6, 6/3, 6/4 e 6/2, o checo Radek Stepanek venceu o australiano Wayne Arthurs por 6/1, 4/6, 6/1 e 7/6 (7/2), o britânico Tim Henman eliminou o bielorusso Vladimir Voltchkov por 6/2, 6/3 e 6/1, o francês Nicolas Coutelot passou pelo italiano Davide Sanguinetti por 6/3, 6/3 e 6/4 e o francês Arnaud Clément superou o sueco Thomas Enqvist por 6/3, 6/4 e 6/2.