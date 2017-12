Hewitt conquista título na Holanda O tenista australiano Lleyton Hewitt sagrou-se neste domingo campeão do torneio de Den Bosch ao derrotar o argentino Guillermo Cañas por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. Disputada sobre a grama, a competição holandesa distribui US$ 375 mil em prêmios e serve como preparação para o Grand Slam de Wimbledon. Carrasco de Cañas nas oitavas-de-final de Roland Garros, Hewitt - número 5 na Corrida dos Campeões - demonstrou tanto na conquista do torneio de Queens, na Inglaterra, na semana passada, como na disputa de hoje, que será um dos favoritos ao título do torneio de Wimbledon, que começa nesta segunda-feira. ?Estou muito bem preparado e creio que tenho alguma possibilidade de conquistar o torneio de Wimbledon e isto será fantástico?, disse o tenista antes de cumprimentar com um longo beijo a sua namorada, a tenista belga Kim Clijsters.