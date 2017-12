Hewitt consolida liderança no ranking Depois da conquista do título do Torneio de Queen?s, domingo, na Inglaterra, o tenista australiano Lleyton Hewitt consolidou a sua liderança no ranking de entradas, a lista da ATP divulgada nesta segunda-feira. Ele segue com 4.395 pontos, com uma boa vantagem sobre o segundo colocado, o russo Marat Safin, que tem 3.310. No ranking de entradas, Guga ainda mantém a 16ª posição, apesar de não ter jogado na última semana. Entre os outros brasileiros, Fernando Meligeni é o 59º colocado, Flávio Saretta está em 72º, André Sá aparece em 88º e Alexandre Simoni ocupa o 121º lugar. Confira como está o Ranking de Entradas: 1º Lleyton Hewitt (AUS) - 4.395 pontos 2º Marat Safin (RUS) - 3.310 3º Tommy Haas (ALE) - 2.995 4º Andre Agassi (EUA) - 2.725 5º Tim Henman (ING) - 2.605 6º Yevgeny Kafelnikov (RUS) - 2.575 7º Albert Costa (ESP) - 2.290 8º Juan Carlos Ferrero (ESP) - 2.205 9º Roger Federer (SUI) - 2.175 10º Thomas Johansson (SUE) - 2.110 16º Gustavo Kuerten (BRA) - 1.765 59º Fernando Meligeni (BRA) - 671 72º Flávio Saretta (BRA) - 542 88º André Sá (BRA) - 416 121º Alexandre Simoni (BRA) - 335