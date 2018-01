Hewitt dá segunda vitória à Austrália O tenista australiano Lleyton Hewitt derrotou na manhã desta sexta-feira o britânico Alex Bogdanovic por 2 sets a 1, parciais de 7-5, 6-1, 6-2, e marcou 2 a 0 para a Austrália contra a Inglaterra, pela segunda partida da primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, no Parque Olímpico de Sydney, na Austrália. O número um do mundo só encontrou alguma resistência no primeiro set, mas não teve dificuldade para vencer o britânico, número 457 do mundo. O resultado deixa a Austrália a uma vitória de passar para a próxima fase da Davis, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Brasil e Suécia. O próximo confronto, neste sábado, será uma partida de duplas. No primeiro jogo do dia, o australiano Mark Philippouss derrotou o britânico Alan Mackin, num triplo 6/3.