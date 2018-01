Hewitt dá show e garante vaga na final O tenista australiano Leyton Hewitt deu um show; venceu o norte-americano Andy Roddick por 3 sets a 1, de virada e garantiu sua vaga na final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Hewitt teve um início de partida irregular e perdeu o primeiro set por 3/6, mas reagiu e venceu os três sets seguintes, com parciais 7-6 (3), 7-6 (4) e 6-1. Na final, o australiano vai enfrentar o russo Marat Safin, que ontem derrotou o suíço Roger Federer - númro 1 do mundo - de forma surpreendente. A grande final será disputada no domingo de manhã. O jogo está revisto para começar às 6h30, horário de Brasília.