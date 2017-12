Hewitt dá show e vai à 2ª rodada Cabeça-de-chave número 3, o tenista australiano Lleyton Hewitt precisou de apenas 80 minutos para garantir sua passagem para a segunda rodada do US Open - o último torneio do Grand Slam da temporada. Apesar do forte calor no complexo de Flushing Meadows, Hewitt deu um show e venceu o espanhol Albert Costa por 3 sets a zero. As parciais foram de 6-1, 6-2 e 6-1. Campeão em 2001 e vice no ano passado ao perder para o suíço Roger Federer, Hewitt conseguiu sua sexta vitória em sete confrontos diante de Albert Costa. Na próxima rodada, o australiano vai enfrentar o vencedor do jogo entre o argentino José Acasuso e o peruano Luis Horna.