Hewitt derrota Ferrero e é campeão O tenista australiano Lleyton Hewitt conquistou neste domingo o título do Torneio de Roterdã, na Holanda, com prêmios de 800 mil euros. Na final, ele teve uma dura batalha com o espanhol Juan Carlos Ferrero e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 7/5 e 6/4.