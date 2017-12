Hewitt derrota Rusedski em Londres Assim como Pete Sampras, o tenista australiano Lleyton Hewitt foi obrigado a jogar duas vezes nesta sexta-feira, já que sua partida de ontem teve que ser adiada por causa da chuva. Apesar disso, Hewitt não teve muito trabalho para ganhar as duas. Contra Byron Black (Zimbábue) fez 6/3 e 6/2. E depois, derrotou o britânico Greg Rusedski com um duplo 6/4, garantindo vaga na semifinal do Torneio de Queen?s, que está sendo disputado em Londres. Agora, Hewitt irá enfrentar justamente Sampras na semifinal deste sábado. No outro duelo por uma vaga na final do torneio inglês, o britânico Tim Henman joga contra o sul-africano Wayne Ferreira.