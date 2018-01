Hewitt desiste de torneio e ajuda Guga O tenista australiano Lleyton Hewitt desistiu de disputar o Torneio de Estocolmo, na Suécia, por causa de uma leve contusão. Com isso, ele não pode mais alcançar o brasileiro Gustavo Kuerten na liderança da corrida dos campeões. Guga, inclusive, tem chances de aumentar sua vantagem sobre o segundo colocado no ranking, que atualmente é de 34 pontos, já que estréia nesta quarta-feira no ATP Tour da Basiléia.