Hewitt desiste e abre vaga para Gaudio O australiano Lleyton Hewitt desistiu de disputar a Masters Cup de Xangai, torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada a partir do próximo domingo. Com isso, a sua vaga será ocupada pelo argentino Gaston Gaudio. Em quarto lugar no ranking mundial, Hewitt desistiu de ir a Xangai por causa do nascimento de seu primeiro filho, que deve acontecer nas próximas semanas - preferiu ficar nesse momento com a esposa Bec Cartwright. ?Estou extremamente decepcionado porque sempre quis disputar o Masters?, revelou o australiano de 24 anos, em comunicado divulgado nesta terça-feira. Hewitt já conquistou o título da Masters Cup duas vezes. A primeira foi em 2001, em Sydney (Austrália), e depois ganhou no ano seguinte, já em Xangai. Com a desistência de Hewitt, quem deu sorte foi Gaston Gaudio. Em 9º lugar no ranking mundial, ele ficou com a vaga do australiano e vai disputar a Masters Cup. Assim, o torneio terá dois tenistas argentinos, já que Guillermo Coria também está classificado. Além dos dois argentinos, disputarão o título em Xangai o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal, o russo Nikolay Davydenko, o croata Ivan Ljubicic e os norte-americanos Andy Roddick e Andre Agassi.