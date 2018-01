Hewitt dispara na liderança do ranking O tenista australiano Lleyton Hewitt lidera com muita folga o ranking de Entradas da ATP. Segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira o australiano acumula 4.635 pontos, contra 2.810 de Gustavo Kuerten, o segundo colocado. O espanhol Juan Carlos Ferrero se manteve na terceira posição, com 2.765 pontos. Veja os 10 primeiro do ranking da Entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas - e as posições dos brasileiros. 1. (1) Lleyton Hewitt (AUS) 4.635 pontos 2. (2) Gustavo Kuerten (BRA) 2.810 3. (3) Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.765 4. (4) Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.675 5. (5) Tim Henman (ING) 2.645 6. (6) Marat Safin (RUS) 2.620 7. (7) Tommy Haas (ALE) 2.525 8. (8) Thomas Johansson (SUE) 2.365 9. (9) Andre Agassi (EUA) 2.265 10. (10) Sebastien Grosjean (FRA) 2.260 8. (8) Thomas Johansson (SUE) 2.365 9. (9) Andre Agassi (EUA) 2.265 10. (10) Sebastien Grosjean (FRA) 2.260 Brasileiros 57 . Fernando Meligeni 718 79. André Sá 471 85. Flávio Saretta 462 123. Alexandre Simoni 325 125. Ricardo Mello 313 163. Daniel Melo 237 187. Marcos Daniel 200