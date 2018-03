Hewitt dispara no ranking mundial O tenista australiano Lleyton Hewitt disparou na liderança do ranking de Entradas da ATP, depois da vitória no Torneio de Wimbledon, neste domingo. Com o título na Inglaterra, Hewitt abriu mais de dois mil pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o russo Marat Safin. Hewitt tem agora 5.110 pontos, contra 3.095 do russo Marat Safin, que aparece na segunda colocação. Segundo colocado em Wimbledon, o argentino David Nalbandián deu um salto. Subiu 17 posições na classificação e agora ocupa a 15ª colocação. O melhor brasileiro é Gustavo Kuerten, que está na 14ª posição. André Sá, que chegou às quartas-de-final em Wimbledon, subiu 26 postos e agora é o 64º. Veja os 10 melhores no ranking de Entradas - ranking que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas. Ranking de Entradas .1. Lleyton Hewitt (AUS) 5.110 pontos 2. Marat Safin (RUS) 3.095 3. Tommy Haas (ALE) 2.990 .4. Tim Henman (ING) 2.605 .5. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.575 .6. Andre Agassi (EUA) 2.310 .7. Albert Costa (ESP) 2.290 .8. Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.165 9. Thomas Johansson (SUI) 1.960 10. Sebastien Grosjean (FRA) 1.945 Brasileiros 14. Gustavo Kuerten 1.765 64. André Sá 641 65. Fernando Meligeni 637 69. Flavio Saretta 609