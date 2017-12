Hewitt disputa final em Los Angeles O tenista australiano Lleyton Hewitt garantiu vaga na final do Torneio de Los Angeles, ao derrotar, neste sábado, o alemão Nicolas Kiefer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. O adversário de Hewitt, neste domingo, sai do confronto entre o australiano Mark Philippoussis e o sul-africano Wayne Ferreira, que ainda jogam neste sábado.