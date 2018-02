Hewitt duela com Corretja nos EUA As quartas-de-final do Torneio de Scottsdale, nos Estados Unidos, terá o duelo entre o australiano Lleytton Hewitt e o espanhol Alex Corretja. Os dois tenistas confirmaram o favoritismo na rodada desta quinta-feira e avançaram na competição que distribui US$ 355 mil em prêmios. Líder do ranking mundial e cabeça-de-chave número 1 do torneio, Hewitt derrotou o sul-africano Wayne Ferreira por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Já Corretja ganhou do francês Arnaud Di Pasquale por 2 a 1, ao fazer 7/6 (7/5), 3/6 e 6/1.