Hewitt: "É a realização de um sonho" No ano do centenário do Aberto da Austrália, Lleyton Hewitt pode acabar com um jejum de 29 anos, tempo em que um tenista local não conquista o título do torneio. Ele faz a final contra o russo Marat Safin no domingo, às 6h30 pelo horário de Brasília, com transmissão da ESPN Internacional. "É a realização de um sonho chegar a esta final", disse Hewitt, que derrotou o norte-americano Andy Roddick na semifinal desta sexta-feira. "Estou me preparando há seis meses, digo até há nove meses, para vencer este torneio. Acho que estou pronto para este domingo." Apesar de ter a torcida a seu favor, Hewitt também sofrerá com a pressão. Afinal, o último do tenista australiano a conquistar um título do torneio foi Mark Edmondson, em 1976. Pat Cash até que chegou à final em 88, mas perdeu para o sueco Mats Wilander. Retrospecto - Safin e Hewitt já se enfrentaram 10 vezes, com cinco vitórias para cada lado. Os dois também já lideraram o ranking mundial. Safin vem embalado, depois de desbancar o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, na semifinal. E disputará sua terceira final do Aberto da Austrália - perdeu em 2004 para o próprio Federer e em 2002 para o sueco Thomas Johansson. "Já deixei escapar este título por duas vezes, agora sinto-me muito confiante. Sou um outro jogador, sei administrar minhas emoções numa partida." Com a classificação para a final, Hewitt já garantiu a segunda colocação do ranking mundial, ultrapassando Roddick. Mas a liderança de Federer não sofre qualquer ameaça. "Estou pronto para vencer este título, mas sei que o Safin vem jogando bem, ganhou do melhor do mundo e sempre costuma ter bons resultados na Austrália."