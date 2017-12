Hewitt e Agassi avançam em San Jose Deu a lógica nas quartas-de-final do Torneio de Tênis de San Jose, nos Estados Unidos, que distribui US$ 400 mil em prêmios. Os favoritos Lleyton Hewitt e Andre Agassi venceram seus jogos na madrugada deste sábado e passaram para as semifinais. Agora, Hewitt irá enfrentar o norte-americano Jan-Michael Gambill e Agassi jogará contra Andy Roddick, que também é dos EUA. Nas quartas-de-final, Hewitt ganhou do norte-americano Todd Martin por 6/3 e 7/5 e Agassi passou pelo sul-africano Wayne Ferreira, com um duplo 6/4. Já Gambill eliminou o australiano Wayne Arthurs por 7/5, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/4) e Roddick ganhou do norte-americano James Blake por 2 a 0 (6/4 e 6/2).