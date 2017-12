Hewitt e Agassi estréiam com vitória O tenista australiano Lleyton Hewitt e o norte-americano Andre Agassi estrearam com vitória nesta segunda-feira pela primeira rodada do Masters Cup, disputado em Sydney, na Austrália. Hewitt derrotou o francês Sebastien Grosjean por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-2 e 6-3 enquanto Agassi bateu o australiano Patrick Rafter por 6-2 e 6-4.