Hewitt é campeão do Torneio de Tóquio O tenista australiano Lleyton Hewitt ganhou do suíço Michael Kratochvil por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), neste domingo, e conquistou o título do Torneio de Tóquio, que distribuiu US$ 970 mil em prêmios. Aos 20 anos, Hewitt comprova mais uma vez sua grande fase na carreira, depois de ter sido campeão do seu primeiro Grand Slam, o US Open, no começo do mês passado, em Nova York. ?Ganhar o US Open me deu muita confiança. Agora, sei que posso jogar de igual para igual com os melhores do mundo?, admitiu Hewitt, que ocupa a terceira colocação do ranking mundial.