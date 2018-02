Hewitt é campeão em Scottsdale O australiano Lleyton Hewitt conquistou neste domingo o título do Torneio de Scottsdale, no Arizona, ao derrotar seu compatriota Mark Philippoussis por dois sets a zero. As parciais foram de 6-4 e 6-4. Este foi o primeiro título do número 1 do ranking neste ano. Hewitt já havia conquistado o título do torneio em 2000. Scottsdale divide prêmio de US$ 355 mil.