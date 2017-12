Hewitt e Costa avançam; Guga em quadra O tenista australiano Lleyton Hewitt garantiu nesta quinta-feira sua vaga na terceira rodada do Torneio de Roland Garros, ao derrotar o austríaco Jurgen Melzer por três sets a um. Hewitt teve certa dificuldade, mas venceu o jogo com parciais de 6/4, 6/4, 4/6 e 6/2. Outro que avançou para a terceira rodada foi o espanhol Albert Costa, que derrotou o belga Christophe Rochus em três sets diretos, parciais de 6-1, 6-2 e 7-5. Agora, Costa vai enfrentar o belga Xavier Malisse que passou pelo alemão Daniel Elsner. O alemão, que perdeu o primeiro set por 6/3, abandonou o jogo alegando contusão, quando perdia por 4 games a 0 o segundo set. GUGA - Começou há instantes a partida entre Gustavo Kuerten e o belga Gilles Elseneer, número 100 do ranking. "Estou pronto para outra", assegurou Guga, depois de cumprir mais um dia de seu processo de reabilitação física. "Estou me sentindo melhor. Já passei uma rodada, me sinto mais dentro do torneio, treinei e estou pegando bem na bola."