Hewitt é eleito o melhor do ano O tenista australiano Lleyton Hewitt, o número 1 do mundo, foi eleito pelos seus próprios companheiros como o melhor jogador do ano, segundo divulgou hoje a Associação de Tênis Profissional (ATP). Hewitt, que tem apenas 20 anos, conseguiu superar o brasileiro Gustavo Kuerten no ranking mundial ao vencê-lo na Copa Masters de Sidney. Em um comunicado divulgado à imprensa, Hewitt disse que ficou muito feliz em se tornar o melhor do mundo com apenas 20 anos. ?É uma grande honra receber os troféus?.